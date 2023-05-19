4日內再有交警鐵騎失事　同袍扶傷警靠牆待援

今日(19日)網上流傳片段，顯示於深井村對開的屯門公路往屯門方向行車線，兩輛交通警員電單車在路中翻側，其中一名警員攙扶另一名懷疑受傷同袍靠牆邊休息。現場亦另有一輛懷疑涉事貨車，多名駕駛者落車查看情況。東網正向警方查詢意外經過。

翻查紀錄，今次是繼本月16日後，4日內再有牽涉交通警員的意外。當日下午4時許，兩輛交警電單車先後沿清水灣道行駛，期間在亞公灣路交界對開時，前車突然收油，惟後車疑未有察覺路面情況，收掣不及下猛撼前車，前車警員被撞至拋離鐵騎，據報手腕受傷需送院治理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年4月20日，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，兩車首尾相撞。事件中無人受傷，消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。

3月26日，一輛警車接報前往銅鑼灣軒尼詩道準備處理一宗交通意外，詎料當沿告士打道第五線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，失控剷上路邊石壆，撞爛一段鐵欄，繼而撼毀一個路牌及3條石柱始停下，車頭擱在石壆上。