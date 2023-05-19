入稟圖聘洋大狀遭法庭駁回　黎智英妻女今午探監眉頭深鎖

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因非法遊行及違契謀利判囚20個月及5年9個月，惟多罪纏身的黎再被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全等罪，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)為他辯護，律政司反對，由高院原訟庭至上訴終院均失敗，今早(19日)法庭約10時半頒判詞駁回其申請。黎智英太太李韻琴和女兒今午聯袂到赤柱監獄探監，只見2人到場落車時不發一言，神情落寞凝重，眉頭深鎖，形同報喪。

今日下午約2時，黎妻李韻琴及女兒兩人到達赤柱監獄門外，二人隨即走向監獄。由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。黎妻女頭耷耷快步走向監獄，登記後轉乘懲教院所的高爾夫球車前往探監。二人神情落寞凝重，應是告知黎入稟聘洋大狀不果的消息。

現年75歲的黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，等待案件開審。至於餘下6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在上月已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎智英案審結後才作求情及判刑。據悉，張劍虹、陳沛敏等本案3名被告，以及牽涉在科技園欺詐案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。