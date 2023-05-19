22/23學年檢測樹藝等學位課程收生上升　護理學收近千申請

教育局推行應用學位課程先導計劃，涵蓋護理、檢測認證、園藝樹藝、老年學共4個範疇。教育局助理秘書長(延續教育)莫望塵表示，護理學收生率達100%，而另外3個應用學位課程22/23學年收生情況，均較前一學年有顯著上升，升幅百分比接近50%至100%不等：而第二輪挑選結果，將於今年7月或之前公布。

應用學位與傳統學士學位相同，屬資歷架構第5級課程，同時課程收生要求靈活，會考慮除學術成績外的相關因素，同時當中更將提供大量業界實習機會，以培育學生具備相關產業的應用能力，確保畢業生在入行前擁有一定程度技能和認識。計劃課程包括明愛專上學院護理學、都會大學檢測和認證應用理學、職業訓練局園藝樹藝及園境管理及東華學院應用老年學課程。

明愛專上學院協理總監(人學、就業及公共事務)李家禧表示，護理學學額120個，22/23學年共接獲925份入學申請，收生率達100%，95%畢業生進入公營醫療機構做護士；至於23/24學年，截至昨日，亦已收到1,166份申請，反映社會對護理行業需求大。他續指，今年9月將開設與健康科學有關的新基礎文憑課程，除教授語文，還會教授基本生理解剖、護理等技巧，課程有120個學額，旨在為文憑試失手，但有志投身醫療行業的學生，提供不同升學路徑。

另外，職業訓練局亦舉辦全港首個及唯一的園藝樹藝及園境管理課程。職業訓練局香港高等教育科技學院課程主任/副教授張浩表示，學生畢業後可從事園境相關工作，如登記樹藝師、園藝園景項目經理、顧問等，至今已為業界訓練了200多個樹藝師。課程另設高年級入學，當中成功吸引不少已是樹藝園藝老闆，或已從事多年相關工作的退休公務員報讀課程。他續指，發展局曾提長大力推動樹藝發展，認為市場人力需求大，故不太擔心擴大人清單會削弱本地畢業生競爭力。