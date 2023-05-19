財委會迅速通過5撥款項目　狄志遠反對開位建議

立法會財務委員會今日(19日)快速通過5個撥款項目，用時約13分鐘，當中包括5分鐘的記名投票時間。通過的項目包括2項工務建議及3項人事編制建議，議員狄志遠反對全部人事編制建議，並於會後表示，現屆政府已申請開設逾20個首長級職位，並得悉未來有更多局和部門希望加位，批評與公務員編制零增長的政策「背道而馳」，亦非「想像中」提速提效的做法。

首2項工務建議分別為，西貢安達臣道石礦場用地發展(地盤G5)垃圾收集站及回收便利點，預計所需費用為1億1,060萬港元；及赤柱東頭灣道47號香港懲教學院多用途體育館重建計劃，估計所需費用為4億3,760萬港元，兩項建議均沒有議員反對，順利通過。

3項人事編制建議分別為，在康樂及文化事務署開設1個助理市政署長職位，以提升部門在策劃並落實擴大和全新職能及措施方面的能力，預計每年涉及開支約319萬港元；在創新科技及工業局開設1個工業專員(創新及科技)和1個常額職位，以及重行調配1個首長級丙級政務官常額職位，以配合《香港創新科技發展藍圖》完善創科生態圈和推進「新型工業化」，預計每年涉及開支797萬港元；在稅務局開設1個稅務局助理局長常額職位，以提升稅務局的能力，預計每年涉及開支約384萬港元。

議員狄志遠反對上述3項人事編制建議，其中要求「康樂及文化事務署開設1個助理市政署長職位」的建議進行記名投票，該項建議除狄志遠反對，洪雯、何君堯、朱國強3人棄權外，在其餘議員投贊成票下獲得通過，其餘2項開位建議則沒有議員要求記名投票，而財委會主席陳振英表示除狄志遠反對外，其餘出席議員贊成，兩項建議最終也順利通過。

狄志遠會後表示，政府透過增加編制提速提效，並非大眾想像中應有的做法，質疑政府是否要增加大量高級公務員才能夠達到目標，又指做法與公務員編制零增長的政策「背道而馳」，強調若未來有相關建議也會繼續反對。