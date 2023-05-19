3泳灘水質被評為欠佳　涉馬灣東灣銀線灣及銀礦灣

本周共有3個泳灘的水質被評為欠佳，包括馬灣東灣泳灘、銀線灣泳灘及銀礦灣泳灘。環保署今日(19日)公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果。比較上周結果，上長沙泳灘的等級由二級升為一級，大浪灣泳灘及愉景灣由一級轉為二級，銀線灣泳灘的等級由二級轉為三級。署方指，這些泳灘水質的轉變屬一般泳灘細菌水質的正常變動。

23個泳灘的水質被評為良好(一級)，包括新咖啡灣泳灘、中灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、淺水灣泳灘、長洲東灣泳灘、石澳泳灘、舂坎角泳灘、南灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、聖士提反灣泳灘、深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、黃金泳灘、大埔龍尾泳灘、廈門灣泳灘、塘福泳灘、洪聖爺灣泳灘、三星灣泳灘、橋咀泳灘、龜背灣泳灘、觀音灣泳灘、上長沙泳灘及蘆鬚城泳灘。

14個泳灘的水質被評為一般(二級)，包括釣魚灣泳灘、愉景灣、近水灣泳灘、海美灣泳灘、大浪灣泳灘、加多利灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、麗都灣泳灘、更生灣泳灘、下長沙泳灘、青山灣泳灘、貝澳泳灘、清水灣第一灣泳灘及汀九灣泳灘。