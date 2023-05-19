60%受訪中年求職遇年齡歧視　申請廿份工僅獲1次面試機會

有機構關注本港中年人士的工作情況及個人職涯規劃，調查後發現約60%受訪者認為，他們難以遇到合適自己的職位和遇到年齡歧視；近40%則指薪酬未符期望或學歷、工作經驗未達標；更有受訪者指出，申請最少20份工作才能獲得一次面試機會。機構建議，港府為聘用中年人士的企業提供稅務優惠，亦指企業可調整人力資源政策，提供針對中年需要的工作模式、工種、薪津安排等

慈善機構「樂活新中年慈善動力」於今年4月進行網上調查，收集了384份年齡介乎46歲至75歲的受訪者意見。結果發現，過去6個月，參與調查的中年有超過一半，無論是否在職、失業或已經退休都有嘗試尋找新工作；重返職場的原因方面，69.1%指因需應付生活開支，65.7%為想與社會保持聯繫、57.1%表示不想生活無所事事、41.1%指希望減輕家庭負擔和工作可帶來尊嚴、滿足感和社會地位等。

受訪者稱尋找工作時遇到困難，有63.1%表示合適自己的職位較少；58.1%認為存在年齡歧視，更有45.3%表示薪酬未符期望，而過往工作經驗及學歷未能應付新工作的要求則有39.7%。另近20%新中年要申請最少20份工作才能獲得一次面試機會。87.7%同意就業配對服務有助他們重返職場。受訪中年認為企業可提供工作彈性安排和支援，而資訊科技培訓有助提升他們就業

該機構建議，政府應推廣年齡多元化，減少職場年齡歧視。政府和企業可加強宣傳和培訓，提倡中年人士職場的價值和貢獻，協助企業了解如何管理和支援中年員工。機構期望政府可為中年創造就業機會，增聘中年人士；同時可研究優化現時「中高齡就業計劃」，加強計劃宣傳之餘，亦可增加津貼額並簡化現時申請程序。