兩留學澳洲內地女生墮電騙案失逾千萬元　再被招來港做特務自演綁架案

執法部門於昨日(18日)中午接獲一名內地男子報案，指其家人在內地收到由他人發出的影片，顯示其在澳洲留學的22歲妹妹被綑綁在一個不知名地方，且遭人以利刀割傷手臂，對方更聲稱「你妹妹喺我哋手上」，企圖勒索人民幣1,400萬元（折約1,570萬港元）。報案人聯絡澳洲執法機關求助，得知其妹妹已離境前往香港。

因案件顯示一名女子遭綁架及生命有危險，執法部門隨即跟進調查，並確定報案人的妹妹於本周日(14日)黃昏乘飛機抵達香港。人員經追查後，在接報3小時內鎖定報案人的妹妹與另一名年約20歲中國籍女子身處大角咀一間酒店。人員隨即破門進入目標房間，在裏面發現報案人的妹妹及一名於澳洲留學的23歲內地女子。人員於房內搜獲一把刀及綑綁工具，報案人妹妹的手臂有被割傷傷痕，該名23歲中國籍女子沒有受傷。人員經向兩人調查後，相信事件為一宗電話騙案，兩名女子是案中受害人。

兩受害女子來自廣州及珠海，雙方互不認識，俱在澳洲悉尼大學留學。今年3月及4月，她們分別收到自稱為中國公安的電話，聲稱二人涉及一宗洗黑錢案件，需將一筆錢存入銀行戶口才能證明清白。她們信以為真，按騙徒的指示分別以「因應學校要求，需繳交一筆款項作學位費用」及「交出財力證明」等藉口，向家人要求將230萬元澳幣（約1,200萬港元）及60萬元人民幣（折約67萬港元）存入騙徒提供的多個銀行戶口，家人當時亦深信不疑將款項存入。

騙徒亦要求她們寫「自白書」，交代個人背景及經濟狀況，以便掌握更多有利資訊。騙徒疑「食過翻尋味」，聲稱要招募兩人為「特務」，指示她們由澳洲前往香港會合，並訛稱報案人妹妹的父親涉及犯罪活動，進一步誘騙她們採取一系列行動，包括要求報案人妹妹假裝自己被綁架，從而引出背後犯罪集團人物。二人對騙徒所言深信不疑，相認後來港入住大角咀一酒店，按指示在房間演出一場「綁架戲」，騙徒得到影片後傳送給其中一名受害人的家人，勒索一筆巨額贖金。

據了解，兩名受害女子赫見人員登門，疑受騙徒「洗腦」以為是匪徒假扮，不信他們的說話，但被帶返署見到家長才知上當，被騙徒騙財之餘，又被騙來港假扮綁架勒索家人，幸人員及時尋獲兩人，令其無進一步傷害自己及被騙更多金錢。