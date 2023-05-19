高級督察涉揸胸強吻　被告否認求饒「畀事主丈夫打到跪低」

已婚警隊高級督察前年休班時，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「你想要幾錢，我即刻開支票」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件今（19日）九龍城法院續審。被告否認跪地求饒，而是遭事主丈夫「打到跪低」，更遭對方「叉頸」，為了離開危險環境，他才提出賠錢。被告強調女事主冤枉他，直言事主「演技精湛」，「可以去演員訓練班度train（訓練）！」。

現年34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。X於涉案店舖任職店長。法庭昨已裁定兩罪表證成立。

被告自辯時指，X習慣「收兵」，她其中一個手段是「扮弱者」，並常常說自己「畀人蝦」、「畀人非禮」，被告形容她的說話一般不盡不實及誇張。被告續說，「出事」後他翻看兩人WhatsApp對話紀錄，發覺她「好鍾意錢」，不停提及希望他介紹3萬港元月薪的工作，自言自己當時「當局者迷」。就着當日的事件，被告強調自己從沒非禮X，更說當日自己其實不想留在店舖，只是X一直叫他「唔好走」，她說「唔夠數，你一定要幫我」。出於幫助朋友的心態，他選擇留下，並買多了數千元貨品。裁判官此時詢問，既然他已買貨，為何仍不離開。被告解釋指是因為X說「有嘢傾」，加上X落了半閘，才沒有離開店舖。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，於2018年1名警員懷疑非禮兩名女童而被警方拘捕及停職，但於停職2個月後再涉嫌在沙田區的大廈梯間強姦另一名14歲女童；2020年11月，2名22歲男警員涉於休班期間，在時鐘酒店內強姦一名20歲少女，惟律政司最終決定撤銷檢控，獲裁判官批准。

案件編號：KCCC 218/2022