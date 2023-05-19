涉8‧31暴動非法集結　3男子判囚8個月至5年6個月

2019年8月31日旺角及太子站爆發衝突，多人被捕。其中3人被起訴，經審訊後被裁定暴動、非法集結、襲擊等罪罪成，押後至今（19日）在西九龍法院判刑。法官判3人監禁8個月至5年6個月。

3名被告依次是簡梓濱（24歲）、連俊雄（22歲）及卓嘉豪（26歲）。法官判刑時指，是次暴動及非法集結發生於公共交通工具，嚴重影響及滋擾市民，而從眾示威者身攜的裝備來看，行動是有一定計劃。考慮到所有因素，判簡梓濱入獄8個月，暴動罪成的連俊雄及卓嘉豪，則分別被判入獄5年6個月及4年10個月。

簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓同否認暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊共3罪，指兩人在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另被控暴動及刑事損壞共兩罪，指他在旺角站參與暴動及破壞站內設施。卓則另否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部電話。除卓面對的搶劫罪獲脫罪外，其餘控罪均罪成。

案件編號：DCCC 737/2020