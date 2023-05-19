執法部門全港反黑工行動拘16人　其中3人屬越南及印尼籍假難民

入境處本周一連4日(15日至18日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」，及連同其他執法部門執行的「風沙行動」。行動中共拘捕16人，包括16名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據悉，當中3名黑工屬假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了75個目標地點，包括停車場、餐廳及零售店舖等，共拘捕9名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工中，一男兩女是持「行街紙」。據了解，3人均是假難民，分別來自越南及印尼，他們被捕時從事菜檔工人、雜貨店收銀及酒樓洗碗的工作。同時，兩名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水嘉富坊及新運路共拘捕5名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；根據法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被罰款10萬港元及監禁10年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬港元和監禁10年。