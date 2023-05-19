小天瑜續以針灸治療　父母驚喜發現其多次眨眼　情況持續兩分鐘

7歲女童周天瑜3年前歷醫療事故慘變「植物人」。早前接受中醫師的針灸治療，改善水腫和排尿不清的問題。她的家人今日(19日)更新社交專頁，指天瑜於周一(15日)再次接受針灸治療，除了腿部和腹部，還在眼部及頭頂施針，希望改善天瑜眼皮活動能力。她的父母激動表示，在治療後兩天，首次見到天瑜多次眨眼，眼球轉動，是過去3年不曾出現的。

於本周一中醫師繼續在天瑜的腿部和腹部施針，以改善水腫、血液循環及腹部崩緊問題。另外亦在眼部及頭頂施針，以助眼皮反應逐步改善。在治療後兩天，其父母發現天瑜多次眨眼，眼球亦有微轉動，眼神有力，感覺她正四處張望，並且不像以前的神經跳動，情況持續兩分鐘。

小天瑜父母嘆指，眨眼對很多人來說是最自然和輕鬆的動作，惟天瑜於3年前失去了這個能力，幾乎不會眨眼。為了防止她的雙眼乾澀，天瑜父母每一兩小時便要替她滴上眼睛滋潤液和保濕啫喱，還要以保鮮膜封蓋，父母形容此舉「彷彿讓她與世隔絕」。

多位網民為天瑜加油打氣，大讚天瑜叻女「有好大進步」，希望「奇迹降臨喺天瑜身上」。另有網民提議讓天瑜嘗試服用中藥，她的家人回覆指，由於天瑜肝酵素比較高，暫時不可以用中藥。