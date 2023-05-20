骨髓瘤藥費昂貴　申請資助難　近半患者欲放棄治療

多發性骨髓瘤屬血癌之一，治療過程複雜費用高昂。香港骨髓瘤關愛聯盟公布一項調查發現，三分一患者每月藥物開支達2萬港元以上，近半患者因無力承擔藥物開支而放棄或考慮放棄治療。逾4成人指臨床用藥指引僵化，無法獲資助使用適切治療藥物。聯盟促請政府將多發性骨髓瘤患者常用的自費藥物，轉為標準費用藥物，並放寬臨床用藥指引，讓患者有更多治療選擇，並獲得更多資助。

聯盟於本年3月25日至4月16日期間共訪問了132名多發性骨髓瘤患者及家屬和照顧者，當中有77.3%認為現時面對的最大困難，是難以支付昂貴且長期使用的藥費；64.3%表示主要依靠積蓄或薪金以應付藥物支出，更有兩人要用借貸來應付藥物支出。

藥物支出方面，調查發現有14.3%每月的藥物支出為4萬港元以上；有49.2%受訪者更稱，會因無力承擔藥物支出而放棄或考慮放棄治療。有55.6%指自己在藥物支出上需要支援，而在此等患者或照顧者當中，57.1%沒有參與任何藥物支援計劃。在參與了藥物支援計劃的人當中，有一半認為要符合有關支援計劃所需條件（例如資產審查）是困難及非常困難。治療方面，有61.4%受訪者表示，現時公營及私營提供給多發性骨髓瘤患者的治療並不足夠。

就獲處方的藥物方面，44.7%的受訪者認為，即使藥物已屬安全網內藥物，但亦可能因臨床指引而無法獲得該等藥物的治療。骨髓瘤患者劉先生指，現時的用藥指引及資助欠缺彈性，很多患者都同時需要一款以上的藥物或針藥治療，但資助往往就只是兩款的其中一款藥物，或只能是指定的藥物組合，變相對患者幫助有限。