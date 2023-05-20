東方日報A1：路軌地盤巡查造假　勞處扮工自打嘴巴

工業意外頻生，政府近年致力改善職安健環境，包括提高罰則及加強工地巡查等，不過有承建商向本報控訴，去年承辦港鐵路軌維修工程期間，遭勞工處「造假」亂發警告信，指控他違反安全守則，無辜受罪；事實上，警告信所指當晚根本沒有勞工處人員到場。勞工處向本報解釋是下午去巡查，但下午根本無人開工，可見解釋牽強「自打嘴巴」，而在本報連番追問之下，勞工處又改口說是「提醒」而非「警告」，並向承建商致歉。

承建商負責人Benson控訴，去年4月8日凌晨在港鐵錦上路站進行「路軌伸縮縫」更換工程，6日後無故接獲勞工處警告信，指在負責人陪同巡查下發現違反安全守則，包括沒有佩戴安全帽、眼罩及使用離地工作的安全設施。他大感嘩然，指出當晚根本沒有勞工處人員到埸，何來「在自己的陪同巡查下發現違反安全守則？」

他憂慮警告信影響公司日後投標，甚或被檢控時成為不利因素，於是向小型工程承建商簽署人協會主席黃永華求助，黃代為致電時任勞工處署理助理署長陳家禮，惟陳稱：「仲act緊，唔好搞我，畀啲時間我處理」，然後就拖足一年。

勞工處向本報解釋，去年4月8日下午，勞工處曾派遣職安主任到屯馬綫數個由同一工程承辦商負責的車站進行職安健巡查，而巡查一向屬突擊性質，事前不會透露即將巡查的地點及時間，車站即使未施工，亦可就相關事宜作出提醒。

但處方承認信中所提及巡查期間的陪同人士名稱，實屬有關同事輸入電腦記錄時出錯所致，並認為只致電回覆查詢者的安排並不足夠，近日已與承辦商會面及發出信件交代和致歉。而助理處長去年5月得悉有關事件後，已立即將個案轉達相關主管跟進，沒有延誤處理情況出現。

Benson則反駁，當日只有一個地盤於凌晨施工，即位於錦上路站的伸縮縫更換工程，「晏晝根本冇工開」，而在屯馬綫，他根本沒有其他地盤，勞工處說法令人莫名其妙。直到近日，勞工處終「跪低」向承建商改口，指警告信所述內容有欠準確，他當日並無違反職安法例，只是「提醒」他。

有現職勞工處職安主任亦向本報「踢爆」，從承建商去年3月向處方提交「建築工程呈報書」，以及在警告信中的標題亦清晰看見，工程性質已註明路軌旁字眼（Track side），反映處方巡查前理應得知工程涉及路軌路段。由於路軌日常維修工程只會於凌晨收車後進行，加上當中兩項違規事項，即「眼罩」及「離地工作設施」亦不可能在非施工下看見，質疑有人亂發警告信。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，翻查過往審計報告，曾揭露勞工處在巡查工地時「報大數」，竟以人數計算巡查次數，甚或於視察建築地盤時，有近兩成工程已竣工，現場並無建築工人。今次事件再次印證了勞工處工地巡查的馬虎和不認真，無助改善職安健環境之餘，亦不能及早揪出有問題承建商。

她認為要避免出錯，職安主任應於警告信中清晰列明地盤施工時間、日子、地點，避免雙方爭拗。由於事態嚴重，她認為有關部門必須徹底調查，勞工處更必須向公眾交代。

■記者阮子鏗

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