本港每100人僅2醫生　比例全球最低　醫管局冀往內地及海外招募

公立醫院醫護人手短缺問題嚴重，去年流失400多名醫生，醫院管理局本月初到英國招募醫生「搶人才」，醫管局主席范鴻齡今早(20日)在電台節目表示，醫管局成功招聘約500名醫生，對整體人手編制影響不大。惟他承認流失有經驗的人員，加上目前全港平均100人，只得2名醫生，比例屬全球最低，期望持續補充人手，提高至每100人有2.3至2.5名醫生，提高服務水平。醫管局早前到英國招攬非本地培訓醫生，共發出139封聘書，當中已與32人簽約，期望今年第三季抵港工作。他又透露下月會到澳洲，期望日後到其他英聯邦國家招募。

他又指，將公布「環球醫療人才匯聚計劃」詳情，若海外或內地大灣區以外城市的年青專才，有意來港接受一至兩年的高層次專業訓練，冀減少醫管局同事的工作量。他以麻醉科為例，指可以為參與計劃人士度身訂造學習範疇，研討會期間曾與內地及外地團隊提出相關構思，形容對方反應正面。

至於與內地大灣區的醫療人才交流，范鴻齡指來港的內地醫療人員水平高亦有耐性，與本港人員一同診症，有信心可再擴充計劃，為醫管局在大灣區建立人才庫。