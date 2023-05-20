注資2億培訓海事人才　專責小組年內提交策略方案

為提高香港在國際海運市場的競爭優勢，以及在大灣區內港口和航運合作，運輸及物流局局長林世雄今日(20日)在網誌透露，最近成立了一個海事及港口發展策略專責小組，以制定進一步推動香港作為國際海事中心發展的策略。專責小組將在今年內就主要策略提出行動方案，探討如何加強香港在高增值海事服務方面的優勢。

此外，政府和海運界都致力建立人才庫，提高從業員專業水平，政府會在今年推出海事人才培訓資助計劃，讓有志於從事海事法律工作的年輕人參加。另一方面，會向海運及空運人才培訓基金注資2億港元，支持本地人才的培訓。

他又提到，過去幾年推出了一系列稅務優惠措施，很多商業機構認為香港更具吸引力，這些措施包括在2020年推出免稅和優惠措施，首先是船舶出租人和船舶租賃管理人的合格船舶租賃活動，其後是海上保險業務；去年對符合條件的航運商業委託人，包括船舶代理、船舶管理人和船舶經紀人，進一步推出了半額利得稅的優惠措施。另外，運輸及物流局昨日(19日)與廣州港務局簽訂了穗港大灣區港航事務合作協定，旨在促進穗港在港口航運方面的合作、宣傳和推廣，為大灣區內港口和航運經濟發展提供具品質、效率、公平、可持續及安全的港航服務與保障。