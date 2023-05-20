五一長假錄72萬人次訪港　旅監局設臨時指揮中心協助旅客

本港旅遊業正漸漸復甦，在剛過去的五一長假，訪港旅客有逾72萬人次。旅遊業監管局主席馬豪輝今日（20日）在電台節目表示，旅監局自旅遊業新規管制度於去年9月1日全面實施後，推動業界提升專業水平及促進旅遊業長遠健康發展，包括《旅遊業條例》賦權旅監局管理旅遊業賠償基金；又制定《持牌人指令》，規定接待內地入境旅行團須向旅監局登記行程等。馬又稱，五一長假期間旅監局亦成立臨時指揮中心，以便向有需要人士提供即時協助，令整個假期順利完結。

旅監局是根據《旅遊業條例》（第634章）於2020年1月1日成立的法定監管機構。而旅遊業新規管制度的實施，《條例》賦權旅監局管理旅遊業賠償基金，為合資格的外遊旅客提供保障；而過往例如威逼購物、遺棄旅客的不良行為，在新規管制度下均被訂為刑事罪行；又設立及實施「入境旅行團註冊商店行政計劃」，規管內地及非內地入境旅行團在安排下光顧的商店，不得直接或間接威逼旅客購物，以及提供6個月或14日百分百購物退款保障。

而針對早前有內人入境旅行團對前往購物及用膳的社區造成影響，旅監局與有關政府部門及業界主要負責人商討，加強管理內地入境旅行團活動，包括要求旅行代理商須向提供團餐的食肆事先預約及確認用餐時間；同一時段將旅客分流到訪不同景點或食肆；物色有合適上落客設施的碼頭作「維港遊」等。

而在五一長假期間，旅監局所設的臨時指揮中心，可應付假期期間的突發事件，並延長求助熱線的服務時間。馬豪輝認為，今年的五一長假順利完結，旅遊活動整體而言有序進行，未來會繼續完善旅遊業的規管工作，提升旅遊業的服務質素。