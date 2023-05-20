黃大仙溥仁小學勢遭殺校　蔡若蓮拒接申訴書惹家長不滿

因收生差1人不獲開辦小一的獻主會溥仁小學，早前以「特別視學」方案希望延續逾半世紀教學。昨日(19日)有消息指，教育局已拒絕校方的「特別視學」申請，且將不可再參與「小一入學統籌辦法」，預料最快會在2026/27學年停辦小一。

學校法團校友校董及校友會主席彭少芳，今早(20日)帶領一批家長及學生，到樂富一間學校門前，擬向出席活動的教育局局長蔡若蓮提交申訴書。不過，蔡若蓮未有接見請願人士，僅派出一名九龍塘分區代表接收申訴書，令在場家長不滿。

有家長向傳媒表示，自己是該校舊生，其子女同樣在該校就讀，得悉學校不獲派班及收到局方要求於數日內更改學校的通知，對此感不能接受。另有家長認為，其子女有特殊教育需要，去年成功入讀主流學校，獲悉學校新學年不獲派班，對於子女有機會於小三時需轉校，擔心未能適應。

位於黃大仙隸屬43校網的獻主會溥仁小學，自1965年創校至今已58年，該校上月25日向家長發通告指，接獲教育局通知，今年9月23/24學年未獲批准開辦小一，而小二至小六班級結構則維持不變。校方指，對於小一收生「只差一名學生」而未達「開班線」，感到十分難過及不理解。校長余詩慧當時認為局方不近人情，希望能約見局長蔡若蓮。