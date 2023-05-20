校方威逼無糧出常額教師變合約工　要求老師轉職助理薪金減半

本港學生人口出現結構性下降，有5所小學收生人數未達標，下學年未獲開辦小一，徘徊「殺校」邊緣，然而面對殺校壓力下，採用老師合約工情況較往年愈趨普遍。有工會今日(20日)表示，近期接獲不少關於教師合約的求助個案，「常額教師被校方改簽合約工」、「老師變TA」等情況屢見不鮮，藉此呼籲轉職教師簽約前要「睇清楚、諗清楚」。

教育工作人員總工會會長余綺華表示，近期接獲不少教師合約的求助個案，求助者之一、化名A老師於去年受聘為學校的常額教師，享公積金及有薪病假累計等條件，惟今年初校方要求A老師改簽為合約教師，由公積金供款改為強積金計算，每月有薪病假只有兩天；校方更威逼A老師，指其現時没有教席身份，在學校猶如「黑工」，如果不改簽合約教師，則没有薪金。

另一名個案B老師則為合約教師，合約期由去年11月至今年8月，上月遭校方要求需於今月轉職為教學助理(TA)，薪金更減半。B老師拒絕新合約安排，但校方卻表示如不接受新安排，校方會以1個月的通知期解僱B老師。至於C老師則於去年12月1日簽約教席，同月10日通知校方不履新，但遭學校以「過了7日通知期」為由，索償1個月代通知金，但合約已列明到職日為今年3月1日。

議員郭偉強指出，如僱主不合理更改僱傭合約條款，僱員可向僱主提出補償申索；僱員受到不合理解僱，僱主則須讓僱員復職或再次聘用僱員，或須支付終止僱傭金。綜合上述個案所見，認為學校理應具備對僱傭條例有認識的人員。他續指，當局擴大「人才清單」欠缺勞工界諮詢，或擾亂教師勞動市場。余綺華表示，合約問題已存在教育界多年，促請教育局及勞工處正視上述問題。