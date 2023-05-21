城隧今晨5時起實施易通行　開始前半小時全線封閉

城門隧道將於今日(21日)凌晨5時起實施「易通行」不停車繳費系統。運輸署表示由昨晚(20日)11時半起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由翌日凌晨4時半至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的3條通宵巴士路線及1條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。

繼青沙管制區實行「易通行」不停車繳費服務後，城門隧道和獅子山隧道將分別於本月21日及28日清晨5時起實施「易通行」。至於獅子山隧道，臨時交通安排將於間實施前一日(27日)晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由翌日凌晨4時半至5時全線封閉。受影響的5條通宵巴士路線及6條專線小巴路線將改道行駛。

運輸署至今已發出72萬張車輛貼，佔整體車牌數目89%。截至上周一(15日)，署方共收到52宗有關「易通行」的投訴，有29宗涉及人手輸入車牌出錯，5宗有關「影子車牌」的個案已交由警方跟進，另有2宗涉及的士司機卡，及11宗個別個案，其餘5宗投訴仍在調查。