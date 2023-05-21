女童快餐店遭熱咖啡兜頭淋周身傷　網民籲「走人」女食客承擔責任

有網民昨日(20日)在將軍澳區社交媒體發貼文，指其女兒在上周五(19日)傍晚6時至7時左右，在彩明商場一快餐店食飯時，被一名女食客淥親受傷入院，涉事女食客於事發後離開現場。據悉，當日事發後，受傷的姓林8歲女童祖母報案；女童及後由救護車送往將軍澳醫院治理，屬二級燙傷，案件列作有人意外受傷，女童隨後轉到香港兒童醫院留醫。

因樓主事發時不在現場，遂呼籲街坊有否見到該名涉事女食客，憑其上載的兩張相片，估計其受傷的女兒，頭、身及手腳均纏上紗布及防感染物料，手部呈現紅腫，相信被「兜頭淋」。

網民均祝福意外受傷的妹妹早日康復，盼涉事女子站出來承擔責任，「希望個妺妹塊面冇乜事，女仔塊面好重要！不顧而去嘅人，希望你見到個post會盡快聯絡妹妹家人，做返個有責任嘅人，人在做天在看！」、「希望早日搵到涉事女人，無論如何，事發後即刻走人，置受傷小朋友不顧，非人也」、「是否個食客拿住個盤，因視線比個盤遮住，見不到前面，盤下面有細路行過 (不討論對錯，純事件起因)」、「希望囡囡早日康復，快d搵到嗰個不負責任既女人!!」、「整到個細路女咁樣都走人，一定要捉啦黐線」、「不論責任誰屬嘅問題！當肇事者不顧而去，喺法官面前你已經輸咗一半！」。