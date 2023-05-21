大角咀赤膊男子危站大廈外牆喉管　消防設法營救

大角咀有人企跳。今晨(21日)6時37分，海帆道11號凱帆軒3座一單位，一名男子高聲呼叫「救命」，多名鄰居循聲查看，赫見一名赤膊上身的男子手持利刀在露台徘徊。救援人員趕至現場游說，消防在樓下展開救生氣墊，同時召談判專家到場協助。該男子爬出喉管企站，一度向上及向下攀爬，人員正設法營救。

據住客拍攝片段所見，該名男子在單位露台情緒激動，爬出露台欄杆，繼而爬往下層單位露台。男子語無倫次及大叫：「救命啊！麻煩你哋救我啊！幫我打電話報警！」男子再爬落一層露台，站在露台邊緣，他一度雙手捉緊欄杆，背向街外，向後彎腰向上望，情況驚險萬分。其後，男子突然高舉雙手合十，行為怪異。然後，他再度往下層攀爬。另一片段所見，男子爬出喉管危站時，只用右手扶牆，左手拿着手機。

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