市建局推3年先導計劃　助三無大廈業主組法團管維修

據統計，本港現有逾3,000多棟「三無大廈」，即是既沒有成立法團，又未有任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司，直接影響大廈公共環境及樓宇保養的管理。近年市建局主力開展九龍城、油旺等舊區重建，惟收購重建程序需時，為確保現有住客居所安全，行政總監韋志成今日(21日)透過網誌表示，早前就選定九龍城南角道至打鼓嶺道一帶、約40幢沒有迫切重建需要的樓宇，展開為期3年的「小區復修」先導計劃，透過加大力度，向合資格業主提供財政資助和技術支援，鼓勵和協助業主適時維修及保養樓宇。

韋志成指，在計劃範圍內逾兩成樓宇屬於沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理的「三無大廈」。其團隊透過4項針對性措施，為「小區復修」範圍內的業主度身訂造復修方案，包括促進「三無大廈」組織業主立案法團，並試行「聯廈聯管」嶄新管理模式；針對樓宇外牆及天面維修增設專項資助，推動業主籌組維修工程；透過提供「鼓勵性利息」增加業主設立維修基金的誘因，以及為年長而欠缺經濟能力的自住單位業主，提供維修物料和安排義工修葺其單位的室內部分，改善樓宇狀況，並加強了對受助業主的聯絡及宣傳工作。

韋指在過去半年，已成功協助兩幢約40年樓齡的「三無大廈」業主成功組織業主立案法團；亦正準備為小區內4幢單幢式舊樓，免費安裝「遠程管理系統」，包括閉路電視、大閘門鎖遠程開關等設備，為日後實行「聯廈聯管」的工作做好準備。韋續指，期望透過試驗計劃，由局方肩負起「促進者」的角色，促進舊樓業主認同樓宇維修保養，以及物業管理的重要，以至鼓勵他們積極參與相關事宜，以達致延緩樓宇過早老化、減輕重建壓力的目標。