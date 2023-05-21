政Whats噏：哪吒向洪雯求救？　因咩解究？

相信唔少街坊都會去街市買餸，相比起現代化嘅超級市場，露天嘅平民街市就更顯煙火氣，西貢區議會環保北選區區議員方國珊（哪吒）就向立法會議員洪雯（Wendy）「求救」，話當區冇平民街市喎。點解咁突然嘅？

原來係因為Wendy尋日（20日）喺Facebook話喺會議結束後，走咗去中環嘉咸街街市，佢認為喺金融核心區有呢種平民街市，係一種「城市有機生長」嘅痕迹咁話。哪吒喺貼文底下都分享自己同呢個街市嘅淵源，佢就話自己嘅媽媽都曾經喺呢個街市經營水產。

哪吒話自己喺呢區成長，眼見中上環很多呢類小街窄巷，而作為自己選區嘅將軍澳環保區到依家都冇一個公營嘅平民街市，所以佢就順便同Wendy「求救」，希望佢作為規劃專家可以快啲幫呢區搵到合適用地起街市。

佢哋兩個一個係選委會界別嘅議員，一個係西貢區議員，睇起嚟好似大纜都扯唔埋。不過原來喺上年九月佢哋去咗幫深水埗明哥手，即係去深水埗「北河同行」做義工，唔單止夾手夾腳做飯盒，仲去派飯畀露宿嘅寂寞人添！究竟Wendy有冇計幫哪吒呢？