殘疾運動員現身馬場分享追夢旅程　政府下月推先導計劃助覓「第二事業」

沙田馬場今（21日）舉辦「香港傷殘人士體育協會50周年賽馬日」，以嘉許本地殘疾運動員出色表現，及慶祝協會成立50周年。活動以「薪火相傳、繼往開來」為主題，多名退役及現役殘疾運動員現身馬場，分享追夢旅程，包括輪椅劍擊殘奧獎牌運動員余翠怡、田徑殘奧獎牌運動員蘇樺偉、視障跑手李振輝、領跑員陳發強、硬地滾球運動員何宛淇、乒乓球殘奧獎牌運動員黃佩儀，以及保齡球運動員周培堅。另外，場內播放香港殘疾運動員的過往比賽片段。

政府官員致詞時表揚本地殘疾運動員在國際賽事中表現卓越，在歷屆殘疾人奧林匹克運動會中取得佳績，更有羽毛球和硬地滾球運動員世界排名第一，將香港體壇帶到世界前列位置。政府近年大幅投放資源，推動殘疾人士體育發展，今個財政年度的預算開支超過1.3億元，較5五年前增幅超過8成。另外，當局與香港殘疾人奧委會合作，將於下個月推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助殘疾運動員在知識、技能和生涯規劃方面裝備自己，幫助他們在退役後更好融入社會和開創他們的「第二事業」。

身兼香港傷殘人士體育協會副會長的馬會主席利子厚則讚揚，香港殘疾運動員自1972年首次參與殘疾人奧運會以來，屢創佳績。馬會將繼續支持本地體育發展，回饋香港。賽事方面，是日賽馬日共有10場賽事，其中焦點賽事是第二場「香港傷殘人士體育協會50周年盃」，由羅富全訓練、何澤堯策騎的「實現夢想」勝出。