改善兒童發展遲緩　6歲前黃金期　及早評估做訓練

新冠疫情後社會步入復常，幼兒的相關服務需求亦增加。近月扶康會其下兩間特殊幼兒中心新增約20個SEN發展遲緩個案，不少因疫情期間，家人少帶子女外出、減少與其他人相處學習社交，或未能上實體課等，而衍生更多社交、認知、語言、大小肌肉發展遲缓的情況，當中逾五成屬社交問題。該會呼籲，6歲前為介入、治療發展遲緩的黃金期，家長應注意幼兒情況，並及早做評估，安排合適訓練。

該會牽蝶中心及牽蝶康兒中心經理，兼特殊幼兒教育老師何麗華表示，不少個案有語言問題，因停學長期在家，有幼兒想去廁所指一指褲子，長輩已即時取出痰罐讓他如廁。這些例子並無訓練到幼兒的語言和表達能力。同時，有七成在中心一直接受訓練的幼兒，家長亦反映因中心一度停開，未有面對面復訓練下，家長未必懂得在家訓練子女，幼兒重返中心後，行為表現有所退步。

3歲多的傑傑，於中心接受政府資助的「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼」訓練。其媽媽許太指，兒子一直無異樣，直至一歲多開始有較多情緒反應，最初以為受疫情影響。直至兩歲多，傑傑參加N班時校長反映他不理會人，不順從他意見會發脾氣，懷疑有自閉症傾向，她有感傑傑情況完全退步，故帶他做評估。

繼過中心一年多的訓練，包括言語治療、職業治療及特殊幼兒教育老師訓練；在中心並透過巴士教具，讓傑傑模擬等巴士學習排隊等，傑傑現時情況大有改善。許太稱，兒子最大進步是懂得控制情緒，等車時不會發脾氣，不會用尖叫哭鬧表達，減少衝突，她現時可放心帶傑傑出街。該會亦提醒家長，若發現子女的發展落後於發展里程碑，不妨先做評估，安排作合適訓練。