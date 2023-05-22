中大理大合研新藥　同時治療肥胖相關疾病　減輕病人負擔

肥胖是全球普遍的健康問題，本港每兩名成年人中，便有一人的體重指標被界定為超重。肥胖引致多種疾病，病人需要服用多種藥物治療，而產生副作用。有本地大學成功研發新藥物，有望同時治療糖尿病和脂肪肝等與肥胖症相關的慢性疾病，以減少藥物治療費用，讓更多患者有能力負擔和受惠。新藥早前已完成動物測試，研究團隊正申請專利，為開展臨床試驗作準備。

由香港中文大學及理工大學合作研發的新藥物ABarginase，可用於治療和肥胖相關的慢性疾病，如糖尿病、非酒精性脂肪肝、高血壓等。新藥為全球首個利用嶄新藥理機制，透過消耗人體血液內的精氨酸，使細胞抑制脂肪合成，促進脂肪分解，同時增强對胰島素的敏感度。

負責研究的理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松表示，一般人體可分解精氨酸的精氨酸酶，其循環半衰期只有不足30分鐘；惟透過新藥物的融合蛋白方法，可令血液內的精氨酸酶與白蛋白結合，從而延長其循環半衰期達3至4日，有助抑制脂肪形成。

研究團隊早前分別在兩組患有糖尿病、脂肪肝等的肥胖小鼠進行藥物測試，每周一次分別注射該新藥和生理鹽水。約8星期後，注射新藥的小鼠不論在體重、脂肪量、脂肪肝，或糖尿病徵狀，例如高血糖、胰島素抵抗等均回復至正常水平。

中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛指出，目前病人要服用不同藥物去治療多種和肥胖相關的疾病，容易因併用多種藥物而產生副作用；且大部分藥物的療程較長，製藥成本高昂。她期望，透過提供安全有效及低成本的新治療藥物，讓更多患者有能力負擔和受惠。