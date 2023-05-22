今年9宗殺人案　蔡天鳳案轟動全港

本港治安不靖，令人心驚，本年初至今已發生9宗謀殺及誤殺案。除今次血腥電鋸殺人案外，最令人心寒的一宗是2月21日揭發的名媛蔡天鳳被肢解烹煮案，事件轟動全港。經調查後，揭發其前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球及前家姑李瑞香，以及另外兩名男女，即遊艇公司職員林舜、和報稱無業的美食網紅潘巧賢均涉案，6人先後被拘捕及起訴。

其中前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪；前家姑則被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控一項妨礙司法公正罪；餘下的兩名男女則涉嫌協助鄺港智逃走，各被控一項協助罪犯罪。除了上述6人外，執法人員還拘捕了被指是鄺球的情婦、藝名「容容」的姓伍女子，涉嫌協助罪犯，惟暫時並未作出起訴。

3月14日，葵涌葵芳閣女住戶梁雪卿（63歲）歸家時，撞破一名認識的男子入屋爆竊，並遭對方以鐵筆襲擊斃命，其後兇手潛逃日本被通緝。至4月6日，涉案兇手伍倬弘（25歲）被發現在日本山梨縣郊區自殺身亡，遺書提及畏罪輕生。

3月29日凌晨，老翁陳廣權（70歲）在元朗青山公路元朗段150至160號一銀行對開，被一名南亞漢持刀斬殺，執法部門經調查後拘捕7男1女。其中4名男子分別被落案起訴謀殺罪及串謀妨礙司法公正罪，被解往屯門裁判法院提訊，4人暫毋須答辯，裁判官將案件押後至7月5日再訊，期間兩名被控謀殺的被告須還押。據悉，其中一名被告為食肆東主，其後該食肆亦關門大吉。

4月27日，長洲一名姓李（52歲）黑幫頭目，向姓羅（43歲）手下追收數百元時，雙方於街頭拉扯兼推撞，李疑遭人以手襲擊死亡，羅涉嫌謀殺被捕。其後，羅被暫控一項謀殺罪，案件已於觀塘裁判法院提堂。