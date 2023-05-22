東方日報A1：散步遇電鋸殺人狂　幸福包租婆毀容亡

元朗包租婆「煲劇」誤時，喪命兼斷送幸福！與丈夫以包租維生兼生活無憂中年婦人，上周六晚外出散步時，疑為了睇電視劇錯過了與丈夫結伴同行。稍後她獨自離家時慘遭冷血兇徒以電鋸及利刀割頸、斬背謀殺，臉部血肉模糊難辨容貌，犯案手法極度兇殘。執法人員在現場草叢檢獲染血兇器及手套等證物，期間死者身旁手機突然響起，人員無奈告知對方女事主遇害噩耗。租客稱讚女死者為人和善兼夫妻恩愛，就算欠租也不會緊張追租，丈夫則對其死亡感悲痛。

被謀殺婦人劉紅莉（54歲），與姓梁（72歲）丈夫居於元朗錦壆路文苑村一村屋，距離案發現場約300米。上周六晚7時許，執法部門接報劉婦全身披血倒臥錦壆路東一條行人路，人員到場經檢查後，證實女事主頸及背有刀傷，身體亦多處受傷，當場被證實死亡，遂封鎖現場進行調查，案件列作謀殺跟進。據悉，劉婦除頸、背俱有傷痕外，肚腹亦呈腫脹，臉部嚴重毀爛，不排除她遇害時慘遭兇殘對待，其身邊遺落數顆牙齒，一頂鴨舌帽及一部手機。

人員在現場一帶仔細搜索，於附近草叢發現一把染血的電鋸、一把約30厘米長牛肉刀及一對手套，懷疑是案中兇器及涉案衣物。人員調查期間，散落在女死者屍身旁邊的手機突然響起，人員隨即檢起接聽，並向來電者表示：「你家姐依家出咗事，唔好再打呢個電話啦！」昨日凌晨3時許，仵工將屍體舁送殮房，有待剖屍確定死因。人員亦將電鋸及刀等證物檢走查驗。其後，食環署派出洗街車到場清洗地上血漬。及至早上，案發現場解封，但地上仍留有血漬。現場一帶多為貨倉及廠房等，較少市民行經。附近一間車廠設有閉路電視鏡頭，可能會拍攝到案發經過。

街坊透露，劉婦與丈夫以出租貨倉、劏房等維生，生活環境不錯，並且有兒有女。兩夫妻甚恩愛，每日晚飯後都結伴到附近河邊散步。據了解，當晚劉婦因追睇電視劇而遲了出門，結果丈夫一個先行外出，懷疑她稍後獨自行經案發現場時遭殺害，丈夫對她遇害感傷心及難過。

租客馮先生稱，劉婦與丈夫打理附近的土地，估計他們是大地主，他只在交租時與作為包租婆的劉婦接觸，她看起來為人隨和，人生閱歷豐富，「仲好識計數，但唔會搵我哋笨」。馮續指，作為包租婆而言，劉婦亦算友善，即使有其他租客投訴他，她亦會客氣地提醒馮執拾好物品。馮又謂，劉婦不會不斷催促租客交租，「拖兩、三日都冇問題」，絕對「唔會1號就好緊張收租」。另外，包租公為人同樣友善，二人很多時間都在一起，他們的子女雖不同住，但經常回家吃飯。至於劉婦會否與人結怨，馮則稱不知道對方的私事。

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