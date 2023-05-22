本地初企創領路機械人　助視障人士導航避障礙物

視障人士出行需要依靠導盲犬或白杖等分辨方向。有本地初創公司聯同智慧政府創新實驗室，合作開發領路機械人，利用創新科技為使用者導航及避開障礙物，免受迷路或被障礙物絆倒之苦。團體表示，機械人不需與用戶配對，期望可在室內場所普及使用，但強調對視障人士而言，機械人無法取代導盲犬。

由智慧政府創新實驗室與本地初創公司合作開發的領路機械人，體積大小約為一台直立式吸塵機。機械人可以以手機應用程式控制，底部配備光學雷達，具自動導航和避障功能，可以根據目的地尋找最便捷路線，並會避開沿途的障礙物，讓視障人士安心步行。

香港失明人協進會執行委員莊陳有表示，視障人士在室內行動受到較多限制，故機械人在設計上不論是高度、移動速度、扶手位置等，都配合使用者的需要。其中，在扶手位置左右兩旁更特意安裝小風扇，以微風提醒使用者雙手擺放的位置。他期望，機械人能成為智慧城市一部分，在室內場所普及使用。

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理麥燕萍表示，領路機械人的設計靈感源於新冠疫情期間，商場內的消毒機械人所啟發，希望透過探討機械人科技，讓有需要人士更能投入智慧生活。目前，領路機械人首階段概念驗證測試大致完成，下階段將到商場實地測試，為推出市面作準備。