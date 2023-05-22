迪士尼去年勁蝕21億　議員憂財赤政府又補貼　質問何時收支平衡

港府有份注資興建的香港迪士尼樂園虧損嚴重，去年蝕21億港元，今日(22日)有議員擔心正面對財赤的港府是否要繼續補貼這無底深潭，質問樂園何時方可收支平衡。港府卻死撐樂園開幕以來為本港帶來過千億港元經濟，以及大量職位，強調樂園價值不應只看收支，又對樂園前景感樂觀。

香港迪士尼樂園連續8年虧損，其最新公布的業績顯示虧損按年收窄逾10%，但仍蝕21億港元。立法會經濟發展事務委員會討論香港迪士尼樂園營運狀況，選委界議員林筱魯表示，樂園自2005年開幕以來，只有3年營運錄得有盈利，其他年份都是蝕錢，「如果樂園是一個商業營運，這盤生意看完所有文件也沒能讓我們知道，不要說賺大錢，何時平衡收支、重新平衡收支？」他指，現時港府財政儲備減少，質疑應否繼續補貼樂園營運。議員容海恩則關注樂園人手不足，又批評本港樂園的物價較其他國家的樂園貴，例如火雞髀要160港元，樽裝水要30港元。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，樂園在新冠疫情期間成為本地旅客休閒目的地，儘管去年部分時間閉園，只開放190日，但本地入場人次仍達340萬，按年上升22%，總收入增加31%，升至22億港元。他又指，衡量樂園價值不應只看賺蝕，「它(樂園)的GDP投入對(本港)經濟帶動1,161億港元，大約是我們GDP的0.3%，這個本身不是只看樂園是賺錢或虧損，而是看對整個經濟帶動。除了整個經濟帶動，讓青年人有一個就業機會，讓一些有藝術或希望在娛樂發展的，給予他們機會，這些都是我們整個考慮迪士尼或者現時表現時的考慮。」

楊又指，樂園在疫情前3年的財政狀況有明顯進步，希望其能收支平衡，最好能有回報。他又認為隨着入境旅遊逐步復甦，加上樂園將有新園區落成，對其前景感樂觀，並指港府會與樂園合作，聯同其他旅遊品牌例如海洋公園做推廣，讓旅客「有得揀」。

迪士尼行政總裁莫偉庭表示，預計指本港今年航班數量可能只可復甦70%，而其客源主要來自東南亞、東北亞等，故樂園復甦進度主要取決於整體市場復甦。另外，樂園下月中起每星期會營運6或7日，要增聘多1,000人應付，但目前只聘請到300人。