被盜用信用卡　非觸式交易不承擔損失　苦主斥銀行步步為「盈」

網上騙案層出不窮，不少市民均誤入「釣魚網站」被盜用信用卡資料，蒙受損失。有工會今日（22日）聯同受害人舉行記者會。有受害人指銀行以涉及「非觸式交易」為由，要求事主承擔所有損失，斥銀行作為大型機構沒有保障市民，每一步只為自己的盈利，又不滿取消信用卡的時間過長。議員鄧家彪建議政府就「非觸式交易」設監管機制，並提供「一鍵Cut卡」功能，加快中止交易速度。

信用卡詐騙數字近年急增，在去年全年共有391宗個案，而單在今年首季就發生229宗個案，為去年全年6成數字。當中最常見的個案為傳統信用卡線上交易，以及「非觸式交易」，即使用Apple Pay和Google pay交易。

李先生是涉及信用卡「非觸式交易」詐騙案的受害者，指自己因為登入兌換積分的假網站，誤中釣魚陷阱，信用卡被盜用9次，涉款約3萬港元。他指信用卡遭人在澳洲盜用，由於信用卡公司不是每宗透過信用卡付款的交易都會發信息通知卡主，所以自己都是在發數次交易後才知被盜用。

在發現被盜用後，李先生已即時致電信用卡中心，然而他花近50分鐘仍未成功接通，致電期間仍然有被盜用的情況，他直言作為受害人「好慘」， 即使知被騙都無辦法保護自己。即使成功聯絡職員，但職員仍不清楚李先生需要提供甚麼證明才可以免除款項。李先生批評銀行中心欠缺透明度，即使李先生提交出入境紀錄證明自己未有離港，但銀行仍以涉及「非觸式交易為由」要求他承擔整筆款項。

在多番交涉後，投訴至金融管理局後，在事件發生4個月後，李先生終獲免除款項，他批評銀行步步為「盈」，每一部都是為了自己的盈利，沒有保障客戶。他直言科技愈發達，市民應該受保障，但他認為現時受保障的是銀行，認為需要政府有制度保障市民。

另一名受害者劉小姐同樣因誤上「釣魚網站」，被盜用信用卡，共損失逾1萬港元。雖然在經多次商討，投訴至金管局和消費者委員會，她成功獲銀行退回款項至信用卡戶口，但她批評銀行過程中，並無保障客戶，形容「推客戶去死」。