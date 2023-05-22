青年涉2020年7.1破壞港鐵設施　被控刑事損壞等罪今日開審

2020年7月1日，有市民到港島區遊行，多處發生衝突，多人被捕。其中一名青年被指用長傘拆爆港鐵天后站光管，再企圖毀壞站出口「天眼」和顯示屏，之後又走到街上，涉嫌點燃紙箱縱火但不成功。懷疑涉案青年被控刑事損壞、企圖縱火等罪。他否認所有控罪，案件今（22日）在區院開審，預計審期4日。

18歲被告黎俊熙，被控2項企圖刑毀、1項刑毀、1項企圖縱火，及1項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀財產。控方開案陳詞指，2020年7月1日下午，被告與另一人步行至天后港鐵站，他們均身穿黑色衣服、戴帽及面罩。他們走到該站B出口的閉路電視下時，雙雙以長傘傘頭扑打閉路電視鏡頭2至3下，但該鏡頭最後未被損壞。

控方指，2人及後進入站內，以傘擊碎了天花板的4條光管。之後他們再用傘拍打天花板下的螢幕顯示屏，但螢幕顯示屏沒有損壞。接着，2人離開車站，並沿英皇道往北角方向行，期間被告曾蹲下嘗試以火機狀物件點火燃燒紙箱，但不成功。兩人聽見有人大叫「警察」後，隨即放下雨傘逃跑，但最後被截獲。執法人員在被告身上搜出多項物品，包括1個打火機。

案件編號：DCCC 154/2022