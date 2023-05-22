防騙視伏App都有假　釣魚短訊訛稱還騙款　氹下載呃保證金

鑑於近年騙案不斷，本港執法部門推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏App」，協助市民識破圈套。惟最近有騙徒企圖「以假亂真」，偽裝成執法部門發放釣魚SMS短訊，並以內地於2021年破獲的一宗網絡電訊詐騙案為名，聲稱成功追回大額騙款，並且能夠發還騙款予受害人，從而誘騙收訊人點擊連結進入釣魚網站，下載虛假的「防騙視伏App」。

收訊人下載假程式後，隨即被要求開設一些帳戶，而騙徒再透過假程式內的客戶服務功能，自稱是內地執法機關，要求收訊人提供姓名、年齡、地址等個人資料，以及曾經被騙的案件類型和損失金額，其後會提供多個取回騙款的方法，指示收訊人將相當於損失金額15%至100%的金錢存入本地銀行作保證金；又聲稱支付的保證金愈高，取回騙款及發還保證金的時間愈短。

調查人員強調，本港及內地執法部門均不會設有相關機制，案中暫時無市民損失，無人被捕，有關釣魚網站目前已被移除。該部門強烈譴責騙徒假冒其身份招搖撞騙，除了對騙案受害人造成二次傷害，亦是借機打擊部門公信力。

人員重申3點，第1，「防騙視伏App」絕對不會獲取用戶的個人資料，亦不會設有登入或客戶服務功能；第2，該程式只能透過3個官方應用程式市場或該部門的網站下載；第3，內地執法機構絕對不會遠程收集證據或電話辦案，更不會要求當事人以轉帳或匯款方式繳付所謂保證金。騙徒手法層出不窮，人員除了深入調查每一宗騙案外，亦會透過與不同持份者溝通協作，從源頭阻截騙徒接觸市民，並透過宣傳教育，提升市民的防騙意識。