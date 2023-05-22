3個零日漏洞操控蘋果裝置　電腦保安事故中心籲更新軟件

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)呼籲本地蘋果(Apple)裝置用戶應盡快更新軟件，以堵塞由漏洞所產生的惡意攻擊，並提醒用戶要將所有流動設備或電腦作業系統和應用程式保持在最新狀態。

蘋果最近公布及修補3個針對不同軟件的「零日漏洞」，即還沒有修補程式的安全漏洞。報告指出已偵測到有黑客利用這些漏洞發動攻擊，嚴重可導致整個系統被操控，受影響軟件包括 iOS 15.7.6、iOS 16.5、iPadOS 15.7.6、iPadOS 16.5、macOS Big Sur 11.7.7、macOS Monterey 12.6.6、macOS Ventura 13.4、Safari 16.5、tvOS 16.5及watchOS 9.5之前的版本。

HKCERT表示，用戶應只從官方應用程式商店下載程式。流動裝置用戶可以安裝可靠的防毒應用程式，偵測已知的惡意程式與惡意網站，並且設定裝置密碼鎖或螢幕鎖，確保裝置遭偷竊或遺失時，資料亦不會被人輕易偷取。最後，用戶應謹記切勿貪圖安裝更多功能或應用程式，將流動裝置解鎖（Jailbreak），取消原有的保安機制。