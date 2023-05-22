上月消費物價按年升2.1%　能源價格續飆升

本港逐漸復常，物價也日漸增加，政府統計處今日(22日)公布上月的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與1年前同月比較，上升2.1%，較今年3月的相應升幅(1.7%)為高。港府認為，雖然能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，但其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

統計處解釋，按年升幅擴大主要是由於上月的差餉寬免上限較去年同期低。如剔除此項及其他政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在上月的按年升幅(即基本通脹率)為1.8%，較今年3月的1.7%略高。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至上月止的3個月的平均每月變動率為0.0%，而截至今年3月止的3個月的相應變動率則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.0%及0.1%。

另外，從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在上月的按年升幅分別為2.2%、2.0%及2.1%，而今年3月的相應升幅則分別為1.7%、1.6%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在上月的按年升幅分別為1.9%、1.7%及1.8%，在今年3月的升幅則分別為1.7%、1.6%及1.9%。但經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至上月止的3個月的平均每月變動率均為0.0%，而截至今年3月止的3個月的相應變動率分別為0.1%、0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年升幅的類別為煙酒(上升18.2%)、電力、燃氣及水(上升17.8%)、衣履(上升6.4%)、外出用膳及外賣(上升4.2%)、雜項服務(上升2.3%)、交通(上升2.2%)、雜項物品(上升0.8%)，以及住屋(上升0.5%)。另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年有3.3%跌幅的類別為耐用物品。

港府發言人表示，能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，但其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控；展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。