電鋸謀殺案疑兇潛逃離港　僅10國與港府有移交逃犯協定

3月葵芳閣發生爆竊及謀殺案。小圖為姓伍疑兇，他案發後潛逃日本，後自殺亡。

涉電鋸利刀殘殺繼母的中年疑兇，執法部門指相信他已潛逃境外，暫未知去向。除今次案件，早前葵涌入屋劫殺案，疑兇亦是行兇後離港，逃至日本。兇徒犯案後逃離本港，全因本港目前僅與10個國家簽訂移交逃犯協定，包括捷克共和國、印度及菲律賓等，至於與美國及加拿大等國家的相關協定則已中止。

港府曾與19個國家簽訂移交逃犯協定，另外與法國也達成了協議，但尚未生效。但自2019年修例風波及《港區國安法》生效後，多國先後宣布中止與本港的移交逃犯協定。目前與港府移交逃犯協定仍生效的10個國家，包括印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、捷克共和國、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡。換句話說，倘疑兇並非前往上述10個國家，即使知道其行蹤，亦未能即時移交回港。

此外，港府亦曾先後與31個國家有刑事司法協助的協定，目前相關協定仍生效的有21個國家，包括比利時及日本等。根據協定，雙方提供的協助包括辨認和追尋有關的人及物件、取得證據或文件、執行搜查和檢取的請求等。