元朗電鋸謀殺案疑兇為女死者繼子　已逃離港　涉恩怨動殺機

元朗上周六(20日)發生謀殺案，婦人劉紅莉(54歲)遭兇徒疑以電鋸及利刀殺害，疑兇為女死者繼子，但他已離港潛逃外地，據悉他從機場合離境，正被執法部門通緝歸案。今日(22日)下午執法部門交代案情。

執法人員表示，當晚7時25分，接報指一女子在錦壆路路邊受傷，人員到場見到女子倒臥地面，其頸部、雙手有多處疑被利器割傷，另腹部及胸口有多處疑被刀刺傷傷痕，救護人員到場經檢驗後，證實女子當場死亡。人員經深入調查後，證實女死者姓劉(54歲)，為家庭主婦，她與丈夫及一名傭工居住於案發現場一村屋。當晚約7時，劉婦離家散步，經過案發現場時被一名黑衣男子手持一物品從後襲擊，事後兇徒沿青山公路潭尾段方向逃去

人員經過大規模搜索，在距離案發現場約30米外的草叢，檢獲一把約45厘米長染血藍色電鋸、一把約30厘米長染血利刀、以及一對染血白色防曬袖，懷疑與案有關，於是檢走有關證物調查。人員經調查後迅速鎖定疑兇身份，相信他與死者互相認識，他在案發後離開香港，人員將循多方向調查，包括行兇動機、是否有人協助或教唆疑兇犯案、或協助疑兇逃離現場及香港等。執法部門作出呼籲，如任何人在案發時間於錦壆路一帶目擊案發經過、或有與案有關的資訊提供，請與他們聯絡。

人員續稱，死者的頸部及手腕有多處被鎅傷，相信頸傷是致命傷，其腹及胸部也有多處刀傷，不排除也是致命傷勢，但確實致死原因有待法醫剖屍檢驗確定。至於死者頸部遭利器割傷的傷痕，是否由電鋸或刀造成亦需驗屍確定。另外，疑兇為年約40歲男性，他與女死者有私人恩怨，懷疑犯案動機與私人糾紛有關。

據悉，疑兇從香港國際機場合法離港。人員謂，疑兇去了甚麼地方暫時未有相關資料，因此也是調查方向之一，現時香港與某些地方有司法互助協議、亦有移交逃犯協議，要看疑兇逃到了甚麼地方，再根據現有法例將疑犯緝拿歸案。