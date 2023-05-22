高級督察涉揸胸強吻　辯稱發酒癲「講嘅嘢唔好咁認真」

已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件今（22日）在九龍城法院續審。男警續自辯，強調自己「投其所好」才「咩都講」，說可以賠錢了事，「有邊個想畀人屈！」。他更謂當時飲酒後「少少發酒癲」、「有突然跳掣」，說「講嘅嘢唔好咁認真！」。所有證人作供完畢，裁判官把案押後至6月21日作結案陳詞，被告續准保釋。

現年34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。被告作供時形容Y「好暴力」、「情緒失控」，而且「超級大力」，對方拉扯他又篤他的頸。由於他受威逼，為了逃離危險境地，他才投其所好，說可以賠償「一球」、「兩球」，揚言當時「你話我殺咗人、燒咗間舖，我都話明啦、明啦！」。

控方質疑，被告與Y對質期間，被告從沒為自己辯護，或說自己沒「搞」過X，卻說「我欠你嘅兄弟」，更叫Y「你打我一身啦」。被告反駁指，他曾多次說事件僅屬誤會，不過「無心之知」，而且就當時情況而言，他寧願讓Y打一次，然後讓他走，好過間斷地遭對方打，形容這是「兩害取其輕」。控方另質疑，被告作為一名高級督察，身攜委任證，倘若見有罪案發生，應該立即表明身份。被告則說不能隨便表露身份，加上兩夫婦是「黃」，若他們知道他是警察，「打多你幾錢肉緊呀！」。至於為何不報警，他就解釋，自己怕拿出電話，可能電話都會遭Y打爛，到時電話內的證據可能會失去，「真係咩都無啦！」。他重申從沒非禮事主，形容對方別有用心，說法「非常有創意」、「完全杜撰」。

案件編號：KCCC 218/2022