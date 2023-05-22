機構辦童踢同樂計劃　為期3年費用全免　促進兒童身心健康

本港兒童幸福感落後於部分中低收入國家，特別在疫情影響下，兒童缺少適度的運動和正常的社交互動，加劇心理健康問題，如自我形象低落抑鬱和焦慮等情況上升，對弱勢兒童的影響尤甚。有機構於6月啟動「童踢同樂」計劃，以足球訓練小組為媒介，讓兒童從中學習重要的社交情緒技能，例如同理心、建立關係和應對困難等。計劃為期3年，費用全免，得到中國香港足球總會、其他民間非牟利組織及本地球會支持。

「童踢同樂」計劃由香港救助兒童會主辦，為期3年的融合計劃將分階段為6至8歲初小和9至12歲高小兩個年齡組的香港兒童提供結合社交情緒元素的足球訓練。該計劃將擴展到其他地區，服務約1,100名兒童，以促進他們的社交情感發展。該會總幹事司徒恩表示，藉著「童踢同樂」計劃，期望將兒童社交情緒技能注入足球訓練之中，以提升兒童身心發展，及推廣守護兒童的文化及正向管教的理念。

為進一步推廣「童踢同樂」計劃，該會將於6月16日舉行舉辦Inspire Cup七人混合慈善足球賽。這個賽事旨在提高大眾對兒童心理健康的關注，並為「童踢同樂」計劃籌集資金。自即日起至6月2日，比賽將邀請各界人士通過活動網站報名，以足球的力量幫助弱勢兒童發掘潛能及並培養生活技能。