幸福包租婆疑被繼子謀殺　女死者丈夫拒絕回應

元朗幸福包租婆劉紅莉(54歲)疑遭繼子謀殺案，死者姓梁(72歲)丈夫則對案件拒絕回應。今日(22日)下午5時許，梁在居所現身檢視電費單與電錶的讀數，對記者詢問是否知道疑兇的身份時，他不斷耍手擰頭表示「依家做緊嘢，唔好意思，唔方便，對唔住」，同時又稱「唔了解、唔清楚」。對於執法人員有否向其交代情況，梁不肯再出聲，但記者詢問附近治安情況時，梁則回應「治安幾好」。

記者再追訪是否希望盡快緝獲疑兇，梁僅以「唔知呀」作回應，記者要他回應多幾句時，他再以「唔方便、唔好意思」作推搪。惟被問及是否知道是熟人所為時，梁則問返轉頭邊個講，得悉是執法人員所講時，他即回應「你問返佢哋啦」，又繼續以唔好意思、不願置評等說話拒談案件，最後關上門返回村屋內。

消息稱，劉婦是梁的第二任妻子，梁與首任妻子育有包括疑兇在內的多名兒女，約30年前梁與首任妻子離婚再娶劉婦，兩人再誕下多名兒女。疑兇為地盤工人，居於元朗區，膝下亦有兒有女，他與劉婦因家庭問題一直有積怨，並知道對方的生活習慣，遂趁她晚上外出散步時犯案。

租客魏先生憶述出事前遇見劉婦情況，他指當晚泊完車後，撞見對方外出散步，與其打招呼後他如常上樓，惟幾分鐘後得悉她被人殺害直言感到害伯，「生勾勾打完招呼出去散步，突然間話冧咗，梗嚇到腳軟啦」，並多次指案件「好殘忍，諗都唔夠膽諗，點解會自己人做低自己人，唔好玩啦，全村人都覺得驚訝」。

魏又盛讚劉婦與丈夫「好好人兼幫得人」，兩人經常在一起，「從來唔會催租，就算遲交10幾日都唔會催，鍾意幾時交就幾時交」。魏又說，見過劉婦其中一名20多歲的兒子兩次，他在日本讀書，過年回港時會陪母親散步，至於其他兒女則未見過。