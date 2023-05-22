建築分判商涉虛報工人資料呃960萬　5人被廉署起訴

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一個私人建築項目分判商的公司秘書及董事，涉嫌串謀其他人士虛報工人薪金資料，以詐騙承辦商近960萬港元，上周五(19日)起訴5人。他們共被控兩項串謀詐騙罪名，違反《普通法》，已獲准保釋，明日(23日)在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

5名被告年齡介乎35歲至61歲，為皓星工程有限公司公司秘書韓生；其妻子及弟弟，分別為皓星唯一董事兼股東羅燕妮及工人韓啟強；以及皓星另外兩名工人梁荣策及蘇耀強。案發時皓星是半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商。皓星須提交與支付薪金有關的文件，包括發給工人的薪金支票副本及相關簽收紀錄，以向項目承建商華營建築有限公司，以實報實銷的形式，申領有關開支。

韓生夫婦、韓啟強及梁荣策涉嫌於2018年9月至2019年4月期間串謀詐騙華營，向華營虛假地表示，一些開支用作支付工人薪金用途，致使華營簽發支票予皓星，支付有關開支。廉署調查發現，華營於上述期間接獲皓星逾1,200張支票的影印本，看來顯示向工人支付近3,000萬工資。調查發現當中500多張支票並沒有兌現，另外43張支票的受款人及銀碼曾被捏改，並存入韓生夫婦、韓啟強及梁荣策的銀行戶口。有關支票涉款近930萬。韓生夫婦、梁荣策及蘇耀強又涉嫌於2019年5月至8月期間，串謀另一名皓星工人詐騙華營，致使華營多付近30萬元予該些工人。