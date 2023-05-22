政府擬修例　容許國安案件無罪裁決可上訴

政府計劃修訂《刑事訴訟程序條例》，在原訟法庭3名法官組成的審判庭，審理國安案件作無罪裁決出錯時，允許律政司提出上訴。政府在立法會一個委員會上指出，現行法例下如審判庭的無罪裁決出現法律上錯誤，但控方無權提出上訴是異常情況，認爲將有罪的人判無罪釋放，會造成司法不公，引起嚴重後果，有必要允許控方有上訴權利。

針對何謂法律錯誤，政府指包括法官在解釋法律條文，處理證物出錯，或法官作出異於常理及荒謬的事實判斷，又強調修例不影響法庭獨立審判權及「一罪不能二審」的原則，原訟法庭有無出錯，最終由上級法院判斷。

政府建議，若控方有意上訴，在上訴待決期間，應該使用國安法的高保釋標準，將已經被判無罪的被告，羈留扣押或保釋。政府解釋，指要確保案件在上訴庭有裁定前，還原原本狀況，否則當上訴獲批，但被告已經離開，上訴機制就會失去意義。

與會的大律師公會主席指有會員擔心造成不公，希望當局確保被告的權利。多名議員發言支持修例，選委會界別議員簡慧敏表示，既然上訴涉及原訟庭法官法律錯誤，應該按國安法的標準處理答辯人保釋。