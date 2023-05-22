刑事案委派律師安排　法援署強調不設申訴機制

法律援助署在2021年10月起，開始落實直接委派名冊律師接辦刑事案件，以取代由受助人提名律師的安排。多名議員今日（22日）在一個委員會上關注委派律師的安排及有否設申訴機制，有律師會代表更直言對委派安排難以接受。但政府回應稱，為避免拖長處理時，不設申訴機制。

據政府數字，自2022年12月法援署所有的律師均為委派律師。香港律師會代表熊運信直言做法難以接受，指法援署舊有安排，即受助人可向法律援助署提名， 以委聘這些律師為法援律師處理其案件，運作10多年，政府不應一刀斬。他認為若然律師在很早時便參與被告人的案件，兩者之間會存在信任，但在現時安排下被告人「完全無機會」使用同一律師的做法不妥。

議員簡慧敏同樣關注委任律師的安排，問到措施是否與裁判處設的當值律師相約，旨在為被告人提供司法服務，但不能指定律師，要求當局解釋。法援署署長莊因東回覆表示，做法與當值律師有分別，法援署有機制按照經驗和性質行駛判斷委派合的律師。

本身是律師的議員陳曼琪和謝偉俊則問到，當局如何挑選委派律師，和是否有申訴機制處理部分律師未獲委派資格的問題。莊因東回覆指該署有機制處理委派律師安排，包括規定獲委派律師需要有一定執業經驗等，強調以受助人利益着想，而非左右受害人選擇。莊又指為避免拖延受助人處理案件的時間不設上訴安排。

另外，近年申請法援案件減少，議員容海恩問及政府有否評估原因。莊因東重申減少與改變措施無關，認為主要與疫情實施特別工作安排有關。