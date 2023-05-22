政Whats噏：拆空置校舍開天價　謝偉銓批開支評估太草率

猶如天文數字嘅政府工程開支，真係睇少一眼都唔得。立法會工務小組委員會上月12日討論一項涉款8,310萬港元嘅工程項目，當中包括拆卸一所空置學校、平整工地、建造相關斜坡及環境美化等。其實呢個工程項目喺月初已獲財務委員會批准，但原來喺通過之前，有議員曾經質問政府點解拆校舍工程費用咁高？

有眼利嘅議員發現，拆卸學校嘅預算高達1,340萬港元，質疑造價唔合理，要求政府解釋。後來政府向財務委員提交文件，將拆卸學校相關工程費用下調至210萬港元，較原預算銳減84%，連帶整個項目嘅預算亦降至6,490萬港元。點解同一個拆卸學校工程，預計支出前後會差咁遠呢？

話說需拆卸嘅空置學校，係落成超過70年，已喺2007年起停辦嘅前葵涌公立學校。儘管校舍建築將被夷平，以配合荃灣國瑞路公營房屋發展計劃，但土木工程拓展署會要求承建商，小心移除並妥善保存空置校舍內較具價值嘅文物同建築構件，以便房屋署於日後嘅發展項目中，將可用嘅部分向公眾展示。土拓署亦會為校內所有建築物進行三維激光素描，並將有關記錄存檔。

房屋局喺今年3月發出「荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施」嘅文件，列出工程整體開支大致可分為6大項，當中以工地平整同建造相關斜坡所佔嘅預算最大，要4,790萬港元，而拆卸前葵涌公立學校嘅1,340萬港元，驟眼睇銀碼較低，但建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就醒起，早前懲教署計劃拆卸懲教學院一幢體育館，工程費只不過幾百萬港元，點解清拆平房式嘅舊校舍就要過千萬呢？當日出席工務小組會議嘅政府代表並無詳細解釋，但就指有關項目提交財務委員審議時，會根據最新嘅回標價修訂相關預算。

政府早前向財委會提交文件，披露拆卸學校工程嘅修訂預算係210萬港元。謝偉銓見條數前後落差太大，於是去信當局交代原因。而政府嘅書面回覆，話有關項目喺取得撥款前已展開工程招標，而審批標書時，土拓署留意到建議採納嘅標書嘅回標價，整體上較原預算低。至於回標價偏低嘅原因，係投標者直接僱用工程人員，同埋擁有大量備用開拓土地嘅機械，毋須僱用分判承建商進行相關工程，從而將工程造價控制於較低水平。土拓署認為回標價雖低於原預算，但仍屬可接受水平，又相信其偏低嘅報價並非輕率，而係個別投標者嘅投標策略。

謝偉銓話唔會挑戰當局嘅解釋，但佢希望政府吸取經驗，作出估算前應參考最新市場情況，畢竟評估支出太過草率，可能對立法會嘅審議帶來阻滯，又會惹來為防超支不惜「煲大條數」嘅嫌疑，畀市民嘅觀感就唔係咁好囉！