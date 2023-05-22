港鐵男子匕首在腰間　網民笑指「波斯王子」　一個原因獲豁免

近日兇案、斬人案屢現，市民人人自危，竟有人攜帶匕首自衞？網上今日(22日)多個討論區及社交平台流傳一張照片，只見港鐵車廂內一名包上頭巾的男子，一身西裝打扮孭黑色背包，外觀猶如一般打工仔，但腰間卻掛有一把銀色雕花匕首，相當搶眼。圖片惹來一片熱議，不過有網民點出帶刀男子為錫克教教徒，因宗教理由而獲豁免。

對於該名男子將匕首在公眾場所展露，不少網民紛紛猜測其用意及是否違法，有人笑指「其實佢係一個帶刀侍衞」，更有留言將之比喻為遊戲《刺客教條》，甚至直言其為「波斯王子」。

不過有醒目網友則貼出一篇報道，指該男子疑為一名錫克教教徒，因根據錫克教傳統，教徒任何時候都會佩戴，象徵維護真理和正義之心的Kirpan匕首。不過教徒亦會把匕首收在腰間，並用衣服遮蓋好，為免不知情市民誤會。

從網民分享的報道所指，過去曾有錫克教教徒上庭追薪時，腰間被搜出一把匕首，當時驚動多名執法人員持盾牌及警棍衝至現場戒備，惟最終發現有關匕首相信用作宗教用途，不涉刑事成分，將之無條件釋放。