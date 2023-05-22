房委會擬「加辣」　同步收緊富戶政策及公屋扣分制

房委會資助房屋小組將於本周三(24日)開會，據悉擬收緊富戶政策及子女加戶等安排外，亦會向委員建議修訂公屋扣分制。房委會的「重錘」加辣，目的料為回收公屋單位作加快安排新住戶上樓。

根據規定，現時公屋戶入住首10年不用作任何申報，有消息指為更加善用公屋資源，騰出單位讓有需要人士入住，房委會將在本周三舉行的資助房屋小組，建議改為每2年申報1次；至於早前亦有消息指，過去持有「暫准居住證」的富戶會利用12個月「暫住期」轉移資產，房委會擬將暫住期減少至4個月。

另針對住戶如作出虛假陳述，欺瞞房署方面，現時未有禁止有關住戶再申請公屋，房委會建議不准有關住戶5年內再申請公屋，而因濫用公屋被收回公屋的住戶亦由2年內不准再申請公屋，延長至5年。而住戶購買物業後的申報期限，亦會由現時在下一次申報期申報，收緊至簽署臨時買賣合約後1個月內，意味全面收緊富戶政策。

此外，據悉房委會亦擬收緊子女加戶等安排，將影響公屋「世襲」情況，房委會擬建議只容許每間公屋只有1名成年子女，即長者戶主不可以為第2名成年子女「加名」，減少「世襲」問題。另外，公屋扣分制亦會「加辣」，消息指將建議亂拋垃圾、任由寵物隨處便溺，以及胡亂棄置裝修廢料、損毀或盜竊房委會財物等，「加辣」至扣7分和15分，換言之，若住戶破壞單位設施，重犯第2次便會被「叮走」。