嶺大與一銘體育簽訂學術合作協議　研究運動員認知神經差異

嶺南大學與一銘體育文化有限公司，將就運動員認知神經差異展開研究，了解其對訓練結果產生的影響。計劃將招募3組，合共60名青年參加，在研究期間實時記錄參加者的腦電圖，以研究大腦對不同運動訓練產生的反應，有助了解年輕運動員的認知和神經發展。

嶺大與一銘體育於本月12日簽訂學術合作協議，宣布將就「解構精英青年運動員、普通運動員與一般青年的認知神經差異⸺量度靜態腦電圖與任務相關腦電圖」進行研究，了解認知神經如何有助提升運動表現。項目將由嶺大和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心進行。

嶺南大學心理學系系主任蕭愛鈴表示，期望研究可為運動科學和認知心理學兩大知識範疇作出貢獻。研究成果將有助了解年輕運動員的認知和神經發展，以制定相應的訓練目標提升他們的運動表現。研究計劃招募精英運動員、普通運動員以及一般青年，合共60人參加。運動員在香港乒乓總會排名前百分之15，或曾代表香港參與國家級體育項目，則被界定為精英運動員。他們將被實時記錄腦電圖和任務相關腦電圖，研究大腦對不同訓練產生的反應，以了解認知神經差異對訓練結果產生的影響。