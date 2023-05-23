東方日報A1：積怨揮電鋸屠刀 繼子涉弒母潛逃

元朗幸福包租婆疑遭電鋸殺害案，執法部門經調查後揭發為倫常謀殺案，據悉鎖定疑兇為女死者年約40歲繼子，疑因積怨動殺機，案發後他已從香港國際機場離境潛逃外地，死者丈夫妻亡子散無處訴。而女死者頸、手、腹及胸部，分別有多處被割或被刺傷，不排除頸、胸、腹的傷勢是致命原因，惟真正死因仍需驗屍確定。人員將循是否有人協助或教唆疑犯等多方向調查案件，一旦查知疑兇身處何方，將根據有關機制緝捕其歸案。

案發上周六晚7時25分，執法部門接報指一女子在元朗錦壆路東的路邊受傷，人員到場見到該女子倒臥地上，其頸部、雙手腕有多處被利器割傷的傷痕，另其腹部及胸口有多處疑被刀刺傷痕迹，救護人員到場經檢驗後，證實該女子當場死亡。人員經深入調查後，證實女死者為劉紅莉（54歲），她是家庭主婦，與丈夫及一名傭工居住於案發現場附近文苑村一村屋。當晚約7時，劉婦離家往散步，經過案發現場時被一名黑衣男子手持物品從後襲擊，事後兇徒沿青山公路潭尾段方向逃去。

人員經過大規模搜索，在距離案發現場約30米外的草叢，檢獲一把約45厘米長染血藍色電鋸、一把約30厘米長染血的刀，以及一對染血白色防曬袖，懷疑與案有關，於是檢走相關證物調查。經調查後人員迅速鎖定疑兇身份，相信他與死者互相認識，並在案發後離開香港，人員將循多方向調查，包括行兇動機、是否有人協助或教唆疑兇犯案、或協助疑兇逃離現場及香港等。呼籲任何人在案發時間於錦壆路東一帶目擊案發經過、或有與案有關的資訊提供，請與人員聯絡。

人員續稱，死者的頸部及手腕有多處被割傷，相信頸傷是致命傷，而其腹及胸部也有多處刀傷，不排除也是致命傷勢，但確實致死原因有待法醫剖屍檢驗確定。至於死者頸部遭利器割傷的傷痕，是否由電鋸或刀造成亦需驗屍確定。

另外，疑兇為年約40歲男性，他與女死者有私人恩怨，懷疑犯案動機與私人糾紛有關。據悉，疑兇是女死者繼子，從香港國際機場合法離港。人員謂，疑兇去了甚麼地方暫時未有相關資料，現時香港與某些地方有司法互助協定、亦有移交逃犯協定，要看疑兇逃到了甚麼地方，再根據現有法例將其緝拿歸案。

昨日早上10時許，女死者姓梁（72歲）丈夫及4名親屬，到達沙田大圍富山公眾殮房，在執法人員陪同下進行認屍手續。各人完成手續後，約11時15分駕乘私家車離開殮房，期間不發一言。此外，執法人員繼續調查案件，並返回案發現場的錦壆路東調查，期間人員進入女事主伏屍現場旁邊一車場搜證，惟未知上址是否有閉路電視拍下案發經過。

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