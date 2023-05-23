黃色暴雨警告生效　元朗區雨勢特別大可能嚴重水浸

天文台於今日（23日）上午4時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台在上午5時35分發出局部地區大雨提示，指元朗區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

上午5時55分，天文台發出新界北部水浸特別報告，指新界北部尤其是新田及牛潭尾一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

黃雨警告生效時，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

上午5時30分左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。