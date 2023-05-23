中央器官捐贈現不尋常取消登記　港府要求跟進調查是否違法

港府與內地正探討建立恒常器官移植互助機制，做法惹來質疑及擔憂之際，中央器官捐贈登記名冊持續出現不尋常的取消登記，單月取消器官捐贈登記高達74%屬無效。港府今日(23日)再回應事件時表示，取消登記的數字中，有一半人涉及沒有登記而取消，亦有重複取消，形容如果有人未登記而嘗試取消行為「可疑」。

港府續稱，若有人破壞器官捐贈系統，有關行為是「恥辱」，已要求執法人員跟進有否涉及違規違法。又指捐贈器官是「救人命」的機制，香港過去大力推動，亦因機制拯救大量生命，重申會繼續推動與內地的捐贈器官計劃。

另外，移植學會會長馬錦文今日在一個電台節目表示，關注及擔憂多人取消器官捐贈情況，希望巿民下決定時不受其他因素影響。對於現時港府與內地探討建立恆常器官移植互助機制，她指出，本港有很多人輪候器官移植，單是腎臟移植已達2,000人，可供移植的器官無法配對的情況較為罕見，認為有機會需要作第二層互助分配機制的器官，可能是罕有血型或丙型肝炎的捐贈者。她相信本港現有的做法，不會受與內地建立器官移植互助機制所影響。

她又稱，相信與內地的器官移植互助機制不會一時三刻實施，在本港進行兩間醫院的交叉器官移植手術，涉及大量工作，內地和香港有不同制度，如何克服制度上的差異及實際操作，需與業界有更多的溝通，目前業界對機制了解有限，當局應提供更多資料及加強溝通，以增加社會大眾對器官捐贈的信心。